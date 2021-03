SAN SEVERO – Anche la Città di San Severo ha partecipato alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati nel 2020/2021

Anche la Città di San Severo ha partecipato alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati nel 2020/2021.

Nonostante il periodo difficile, la nascita di un bambino è un momento di grazia e di pace. C’è bisogno di segnali positivi e di rinascita. Ogni bimbo che nasce è una gioia in primis per la famiglia che lo accoglie ma anche un lieto evento per la comunità che lo ospita e che contribuisce a crescerlo.

Pomeriggio di domenica 21 marzo in compagnia dei nuovi nati e delle loro famiglie. Un bellissimo momento di incontro, promosso dall’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo ed organizzato dal Centro d’ascolto per famiglie “Mano per mano”.

“Un incontro per conoscerci e programmare insieme i servizi del Territorio”. Hanno commentato così gli assessori alle Politiche Sociali, Simona Venditti e alla Cultura Celeste Iacovino. Presenti all’iniziativa la dottoressa del Consultorio familiare Iolanda Popolo, il direttore del Reparto di Pediatria dell’ospedale Teresa Masselli Mascia Matteo Mariano e il direttore di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Fabrizio Fabiano, il segretario provinciale della Fimp Pasquale Conoscitore, la Consulta delle Associazioni, i rappresentanti delle associazioni Esperti in campo, Michele Tarantino e la Casa dei Sogni, Wilma de Letteriis e l’insegnante Maffeo del Circolo Didattico San Benedetto, che per l’occasione ha letto un racconto sulla gentilezza scritto e disegnato dagli alunni del Circolo. Un doveroso e sentito ringraziamento è stato fatto ai presidenti della I^ e della IV^ Commissione Consiliare Antonio Stornelli e Alessandra Spada.

“Le Famiglie ed i nuovi nati sono il futuro della Comunità – ha dichiarato il Sindaco Miglio – i loro figli sono i figli di tutti noi ed il loro impegno genitoriale va sostenuto ed accompagnato da tutta la Comunità Cittadina”. Si è trattato di un primo importante momento d’incontro per inaugurare questa nuova “Primavera” della Comunità, conclusosi con la consegna simbolica di un attestato come segno di accoglienza nella nostra comunità.

SAN SEVERO, 22 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo