SAN SEVERO – CARMINE E GIOVANNI VALERIO DONANO ALLA CITTA’ LA PANCHINA DELL’ARCOBALENO IN PIAZZA TONDI 

Da qualche giorno nella centralissima Piazza Nicola Tondi, fa bella mostra di se una panchina del colore dell’arcobaleno che ha già catturato la curiosità di tanti concittadini, che ne hanno apprezzato la vivacità e la collocazione.

“L’imprenditore sanseverese Carmine Valerio, proprietario dell’Agenzia di Onoranze Funebri “Padre Pio” – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – che opera da più di cinquant’anni nel settore delle pompe funebri, insieme a suo figlio Giovanni, ha voluto donare una panchina del colore dell’arcobaleno, per colmare il vuoto lasciato a seguito della rimozione della vecchia baracca sita in Piazza Nicola Tondi, accanto alla Palazzina Liberty: il nostro auspicio, unito a quello dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo, è che questa panchina possa simbolicamente rappresentare un nuovo inizio per la nostra città e che ci proietti verso un futuro senza ombre, negazioni e paure. Agli amici Carmine e Giovanni rivolgiamo il ringraziamento dell’intera Amministrazione Comunale per la donazione, simbolo di una comunità che vuole rinascere, invitandoli sin da ora a Palazzo di Città per una pubblica cerimonia, non appena le limitazioni imposte dal perdurare del Covid-19, lo consentiranno”.

SAN SEVERO, 22 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo