CALCIO – ECCELLENZA – IL SAN SEVERO FA SUL SERIO! ARRIVA IL FORTE DE NICOLA, QUASI CERTO IL RITORNO DEL “CAPITANO” ANDREA FLORIO!

Il San Severo c’è e vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo “scorcio” di stagione che resta. Proprio per tali motivi, il club foggiano, che ultimamente non ha nascosto la volontà di provare a fare il salto di categoria fin da quest’anno, ha ratificato, oggi, un accordo per il ritorno in mediana di Francesco De Nicola, classe 1990, già in casacca giallo-granata alcune stagioni passate e con alle spalle esperienze importanti maturate con il Foggia (2 presenze in coppa Italia serie C) nonché Real Guglionesi, quest’ultima una tra le compagini di Eccellenza molisana sempre attrezzata nell’organico per arrivare in alto. Ecco il comunicato del sodalizio di Capitanata:

FRANCESCO DE NICOLA tornerà a vestire la maglia del San Severo ed è già a disposizione di Mister Vincenzo Criscuolo. Un gradito ritorno in casa giallogranata del centrocampista sanseverese.

I giallogranata potrebbero riaccogliere il capitano Andrea Florio (tanti anni in Serie D ed in Eccellenza) per questo nuovo inizio.



Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)