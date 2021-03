Cambio al vertice di SIXT Italia

SEGRATE (MILANO) (ITALPRESS) – Cambio al vertice di SIXT Rent a Car Srl, all’insegna della continuità. Il board del Gruppo, leader internazionale di servizi “premium” di mobilità integrata, ha nominato Angelo Ghigliano Amministratore Delegato con responsabilità dei settori Operations, Fleet, Performance & skills, Sales & Marketing e Massimiliano Maini Amministratore Delegato Finance, Legal & HR. Entrambi sono in SIXT Italia da qualche anno e hanno sempre ricoperto funzioni di responsabilità apicale: Angelo Ghigliano, Bachelor in Business Administration all’Università Commerciale ‘Luigi Bocconì, Master in Business Administration alla Hult International Business School, dall’aprile 2018 è stato Vice President Sales & Marketing; Massimiliano Maini, Laureato presso l’Università Cattolica di Milano in Scienze dell’Educazione, è stato Executive HR Manager & Head of People Management dal 2017.

Succedono a Michael Meissner che, già Amministratore Delegato di SIXT Italia fin dalla sua fondazione nel 2016, il 23 febbraio scorso è stato nominato President & Chief Operating Officer di SIXT USA.

“Le recenti decisioni del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Sixt SE sono segno sia della considerazione di cui gode il management attuale, sia dell’apprezzamento per i risultati crescenti conseguiti da SIXT Italia, la filiale di più recente costituzione in Europa – si legge in una nota -. Fra i fattori positivi salienti, spicca il fatturato triplicato in tre anni grazie anche al rapido sviluppo delle rete commerciale creata presso tutti i principali aeroporti, le maggiori stazioni ferroviarie e nei centri nevralgici delle più importanti città metropolitane. L’espansione prosegue anche in periodi impegnativi, come quello attuale, anche grazie al lancio di nuovi servizi premium in ambiti promettenti: SIXT Italia ha recentemente esteso l’offerta di mobilità al noleggio dei van per trasporto merci e al long term rent, beneficiando anche della piattaforma SIXT ONE grazie alla quale il Cliente ha la possibilità di utilizzare i diversi mezzi di mobilità semplificando ogni operazione, dalla prenotazione alla fatturazione”.

Ghigliano sottolinea di essere “fiducioso” che, “grazie al consolidamento delle nostre strutture con una visione a lungo termine condivisa con i nostri partner, all’implementazione della gamma di servizi e alla tradizionale eccellenza delle nostre performance, sapremo cogliere tempestivamente ogni segnale di ripresa”.

Per Massimiliano Maini “Lo spirito di squadra unito alla competenza e alla professionalità dei nostri collaboratori sono i propulsori che ci permetteranno di continuare a conseguire i risultati d’eccellenza nel servizio al cliente e nel contributo che la nostra filiale sa apportare ai risultati economici di Gruppo”.

(ITALPRESS).