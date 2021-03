CAPITANATA – I Portavoce del M5S della provincia di Foggia: “I 12 milioni arrivati grazie all’ex ministro Azzolina stanno per essere utilizzati per un grande piano di rigenerazione edilizia che il mondo scolastico aspettava da anni”

I Portavoce del M5S della provincia di Foggia: “I 12 milioni di Euro, arrivati in Capitanata grazie all’ex ministro Lucia Azzolina, stanno per essere utilizzati per un grande piano di rigenerazione edilizia che il mondo scolastico aspettava da anni”.

I Portavoce del MoVimento 5 stelle del territorio dauno, hanno accolto con grande soddisfazione l’annuncio relativo a interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori della Capitanata, per un importo complessivo di 11.977.842,30 Euro.

«I circa 12 milioni di Euro sono stati stanziati, come annunciavamo in un comunicato del febbraio 2020, dal governo del presidente Giuseppe Conte, grazie anche all’azione della ministra, Lucia Azzolina, per l’edilizia scolastica del nostro territorio – hanno ribadito i Portavoce del M5S – Finalmente, dopo molti mesi, l’Ente provinciale ha pubblicato l’elenco delle scuole a cui sono state destinate le risorse».

Da parte dei Portavoce del MoVimento 5 stelle di Capitanata, c’è stato un impegno senza precedenti per tagliare un traguardo mai raggiunto prima in tema di edilizia scolastica in provincia di Foggia.

«A queste risorse si aggiungono gli stanziamenti della legge di bilancio 2020: altri 15 milioni di Euro per ulteriori interventi, recentemente assegnati con un decreto di riparto», hanno concluso i Portavoce del M5S.