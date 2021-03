CERIGNOLA – GIORNATA NAZIONALE IN RICORDO DI DANTE, LE ATTIVITA’ DEL LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE

Dantedì, numerose iniziative del Liceo Zingarelli per celebrare il Sommo Poeta In Dante una identità condivisa Colucci: “Eventi aperti alla cittadinanza nella certezza di riuscire presto a riveder le stelle” “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita” con queste parole, Dante Alighieri nel XIV secolo, introduceva i suoi lettori in un viaggio storico, letterario ed esistenziale che li condurrà verso quell’ “Amor che muove il sole e l’altre stelle”. Amore che ieri si riferiva a Dio ed oggi anche a quell’umanità che vede nel prossimo, qualcuno di cui prendersi cura.

Nel 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Dario Franceschini, ha deciso di dedicare il 25 marzo a Dante Alighieri, istituendo quello stesso anno la Giornata Nazionale in ricordo del Sommo Poeta.

Il 25 marzo, ricordiamolo, è la data che gli studiosi, convenzionalmente, riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e, in particolare, l’edizione del 2021 è quella più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte di Alighieri.

In tutta Italia e nel mondo il genio di Dante viene omaggiato e celebrato attraverso

l’organizzazione di tante iniziative nelle scuole e in tutte le istituzioni, che intendono promuovere la cultura come veicolo di cambiamento e miglioramento sociale.

Il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola, da sempre sensibile alle sfide educative della modernità e di quelle emerse con l’avvento della pandemia, partecipa per l’occasione ad un importante incontro promosso dal Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna, ed organizza una serie di inizative on line per approfondire il lavoro dantesto e diffondere il suo messaggio dalla forte valenza

spirituale e morale.

In particolare, mons. Renna ha organizzato per le Scuole della Diocesi un momento culturale di commemorazione che si terrà, on line, mercoledì 24 marzo. A relazionare il prof. Sebastiano Valerio, docente ordinario di Letteratura Italiana, nonché Direttore

di Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della

Formazione dell’Università di Foggia. Il tema sarà “L’Amore nelle opere di Dante”.

“Il convegno – ha spiegato la Dirigente Scolastica del Liceo Zingarelli-Sacro Cuore, Giuliana Colucci – rappresenta un atto di amore per la città di Cerignola e per il nostro insigne concittadino, Nicola Zingarelli, illustre critico letterario alla cui

memoria la nostra scuola è dedicata. Sarà suggestivo poter ripercorrere con Zingarelli il concetto di Amore nelle opere dantesche”.

Il programma dell’evento diocesano prevede i saluti dei Commissari prefettizi,

l’introduzione di Sua Eccellenza Mons. Luigi Renna e una breve lettura degli studenti

del Liceo Classico “N. Zingarelli” tratta dall’ ”Opera omnia” di Dante Alighieri. A

seguire l’intervento del prof. Sebastiano Valerio.

Giovedì 25 marzo, invece, avranno inizio gli incontri organizzati, in modalità

telematica, dalle tre anime del Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola: il Liceo

Classico, il Liceo Artistico e il Liceo Scientifico di Stornarella.

“Mai come in questo periodo storico – ha commentato la preside Colucci – abbiamo

bisogno di sentirci uniti, accumunati da un identità culturale importante e forte. In

quest’ottica la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri diventa ancora più

significativa. Dante, infatti, rappresenta il padre della lingua italiana ed anche il padre

dell’Italia, che, ne sono convinta, saprà riprendersi da questo lungo, triste periodo”.

Le iniziative dell’istituto, ricordiamolo, sono aperte alla cittadinanza. “Insieme ai miei

bravi e creativi studenti, ai loro appassioni docenti, – ha affermato la Dirigente

Colucci – vi invito ad incontrare Dante, la sua Divina Commedia, lasciandovi colpire

e affascinare dai suoi versi, ritrovando in essi l’avventura, il meraviglioso, l’eroismo,

la dimensione autobiografica ed epica. La nostra Scuola non si ferma e i nostri

studenti e studentesse hanno organizzato e prodotto video, locandine e una serie di

percorsi. L’invito è aperto a tutti ed è libero, vi aspettiamo con gioia, sia pur

virtualmente, in attesa e nella certezza di ‘uscire a riveder le stelle’ presto insieme”.

È possibile visionare il programma sul sito della scuola all’indirizzo

www.liceozingarellisacrocuore.edu.it e partecipare ai numerosi incontri attraverso la

piattaforma www.zoom.us.