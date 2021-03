SAN SEVERO – IL PSI esprime solidarietà al Consigliere Comunale di Foggia GIULIO SCAPATO

Solidarietà al Consigliere Comunale di Foggia GIULIO SCAPATO

I Compagni tutti del Partito Socialista Italiano, Federazione P.S.I. di Foggia, esprimono condanna e sdegno per il vile atto compiuto ai danni Compagno e Consigliere Comunale di Foggia Giulio SCAPATO, al quale è stata incendiata l’auto.

Siamo certi che questo vile gesto non rimarrà impunito ed al Compagno destinatario dell’atto intimidatorio rappresentiamo tutta la nostra solidarietà, con l’invito a non lasciarsi intimorire ed a continuare nel suo impegno politico al servizio della città di Foggia.

L’auspicio è che gli autori dell’incendio possano essere presto assicurati alla giustizia grazie al noto impegno delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio .

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAIZONE P.S.I.

FOGGIA

Michele SANTARELLI