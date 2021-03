SAN SEVERO – “VISIONE DI INSIEME”

“VISIONE DI INSIEME”Siamo sempre stati convinti che sia necessaria una ”visione di insieme” del territorio, che veda protagonista San Severo unitamente ad altri comuni viciniori.In questo direzione va inquadrata il progetto “IL MOSAICO DI SAN SEVERO: QUALITA’ DELL’ABITARE TRA CITTA’ E CAMPAGNA”, progetto che vede San Severo e Torremaggiore in corsa per un importante finanziamento, nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” , ai sensi del Decreto Interministeriale n. 395/2020. Il progetto è stato reso possibile dall’impegno fattivo e dal sostegno programmatico del movimento “Liberi e Forti” attraverso il proprio rappresentante ed esponente dell’esecutivo, arch. Salvatore Margiotta, vicesindaco ed assessore all’urbanistica, che, in perfetta simbiosi con il gruppo consiliare, sta operando nel segno della sensibilità ad ogni progettualità che sappia coniugare la vivibilità, l’aspetto paesaggistico e la qualità della vita.Si tratta, altresì, di una candidatura molto importante che riguarderà un progetto che interesserà il Rione Luisa Fantasia ed il Quartiere Parco Verde.Il recupero delle periferie è obiettivo primario di una forza politica che si ispira ai principi ed ai valori del Popolarismo.Il nostro Movimento continuerà ad impegnarsi perché l’azione politica della Civica Amministrazione sia sempre illuminata da quei valori che appartengono alla nostra migliore tradizione e che rappresentano la ragione del nostro impegno politico.Il progetto è stato reso possibile dall’impegno fattivo e dal sostegno programmatico del movimento “liberi e forti” attraverso il proprio rappresentante ed esponente dell’esecutivo, arch. Salvatore Margiotta, vicesindaco ed assessore all’urbanistica, che, in perfetta simbiosi con il gruppo consiliare, sta operando nel segno della sensibilità ad ogni progettualità.