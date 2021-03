SAN SEVERO – PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE “MOBILITA’ DOLCE TRA CITTA’ E CAMPAGNA”

Proseguono i lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Mobilità dolce tra città e campagna”: si tratta del primo intervento che prevede in città la realizzazione di tratti di pista ciclabile in sede propria e a doppio senso di circolazione in ambito urbano, oltre a tratti di percorsi ciclabili extraurbani. I lavori hanno avuto avvio da qualche settimana a partire da via Marconi, nei pressi del Liceo Classico “Matteo Tondi”, e proseguiranno a breve su via Don Minzoni e via Teresa Masselli, previa riorganizzazione degli stalli di sosta per persone diversamente abili, per le attività di carico e scarico merci e per i parcheggi rosa; verrà inoltre istituita la sosta regolamentata con disco orario (30 minuti) sul lato sinistro di via Don Minzoni e di via Teresa Masselli al fine di assicurare la costante disponibilità di parcheggi per le attività commerciali presenti in zona.

In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore circa la presenza di pali dell’illuminazione sulla pista ciclabile nel tratto iniziale di Via Marconi, il Dirigente dell’Area Urbanistica e Attività Produttive arch. Fabio Mucilli, nella qualità di Responsabile del Procedimento per i lavori, fa presente che “Si tratta di un cantiere con lavori ancora in corso e che è ovviamente previsto lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione al di fuori della sede della pista ciclabile; a lavori ultimati la pista ciclabile sarà libera da ostacoli”.

SAN SEVERO, 23 MARZO 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo