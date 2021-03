SAN SEVERO – COMUNE: CONCORSI PER ALTRI SETTE POSTI DI LAVORO

PUBBLICATI DUE BANDI DI CONCORSO AL COMUNE DI SAN SEVERO PER COMPLESSIVI SETTE POSTI DI LAVORO.

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Personale Valentina Stocola informano che sul sito istituzionale del Comune di San Severo – www.comune.san-severo.fg.it – Albo Pretorio e nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sono stati pubblicati i Bandi di Concorso relativi alla copertura complessiva di 7 (sette) posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e part time.

Nello specifico si tratta di:

Bando per selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 (una) unita’ a tempo indeterminato e pieno – categoria B3 – collaboratore amministrativo – profilo professionale “messo notificatore”. Approvazione bando e schema domanda.

Bando per selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 6 (sei) unita’ a tempo indeterminato e part time (24 ore settimanali) – categoria B3 – profilo professionale “operaio specializzato”. Approvazione bando e schema domanda.

Gli avvisi dei bandi, per estratto, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami: le domande di partecipazione dovranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto degli avvisi in Gazzetta.

Con un prossimo comunicato sarà resa nota la data di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale: a partire da tale data sarà possibile presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti, secondo le modalità indicate nei bandi medesimi.

SAN SEVERO, 24 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo