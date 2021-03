Garavaglia “fondamentale passaporto vaccinale”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ fondamentale il passaporto vaccinale, sono cominciate le prenotazioni da chi dall’estero è vaccinato e vuole venire in Italia. L’obiettivo è che su questo si vada tutti insieme in Europa e si decida insieme, quello che dobbiamo fare in Italia però è accelerare con il piano di vaccinazione. Così non serviranno fare delle isole covid-free”. A sostenerlo a Tg2 Post il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

(ITALPRESS).