PROVINCIA DI FOGGIA – EOLICO: LA CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE I DIRITTI DEI COMUNI DAUNI

La Corte Costituzionale riconosce ai piccoli comuni della Puglia, tra cui i Comuni Dauni, il diritto ad ottenere i ristori dalle grandi aziende dell’eolico, previsti dalle Convenzioni firmate prima del 3 ottobre 2010. Infatti, con la Sentenza n. 46 del 23 Marzo 2021, ha ritenuto costituzionalmente legittima la Legge n. 145 del 30/12/18 che aveva assicurato ai comuni le entrate a suo tempo stabilite con i gestori degli impianti per le convenzioni liberamente sottoscritte prima dell’entrate in vigore delle Linee Guida ministeriali del 10 settembre 2010, sancendo, inoltre, che dette Convenzioni debbano ora essere oggetto di nuova negoziazione per i periodi successivi al 31 dicembre 2018.