SAN SEVERO – POLIZIA, TANTE SANZIONI E DENUNCE DOPO I CONTROLLI. ANCHE DROGA E ARRESTI. SUCCEDE DAVVERO DI TUTTO IN CITTÀ

IL BILANCIO SETTIMANALE DELLA POLIZIA DI STATO

NELL’ALTO TAVOLIERE

Continuano i servizi di controllo del territorio nell’area di San Severo, che vedono impiegati gli Agenti del Commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine in servizi finalizzati alla prevenzione di attività delittuose e illecite di ogni genere, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerose sono state le sanzioni per violazione del Codice della Strada e quelle in chiave anti-Covid19.

Arrestata una persona a seguito di ordine di esecuzione pena. Eseguito un sequestro in un’area adibita alla coltivazione di marjuana.

Complessivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati: sono state controllate 372 persone di cui 75 con precedenti di polizia; controllate 52 persone sottoposte ad obblighi, eseguiti 21 posti di controllo e controllati 245 veicoli. Sono state elevate 33 contravvenzioni per violazioni al C. di S. e contestate 4 infrazioni per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati elevati 17 verbali nei confronti di persone che hanno trasgredito le norme anti-covid e sono state ritirate 188 certificazioni.

Agenti delle Volanti hanno rinvenuto, nel centro abitato della città un’autovettura Lancia, risultata rubata e contestualmente è stata restituita al legittimo proprietario.

Personale dell’Ufficio UMPS, ha tratto in arresto M.G. classe 1951, per ordine esecuzione pena per precedenti reati contro il patrimonio.

Inoltre, Agenti del Commissariato e della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di libertà due persone per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, nel corso di un servizio congiunto, personale della Squadra Mobile e della Squadra di PG del Commissariato scoprivano, in un locale in disuso, una vera e propria area attrezzata, con tanto di aeratori e lampade a neon, finalizzata alla coltivazione della marjuana.

Complessivamente sono state sequestrate 20 piantine, 30 gr di marjuana e le attrezzatture atte alla coltivazione. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

Nel corso dello stesso servizio sono stati sequestrati anche 4,5 grammi di marijuana a carico di un soggetto pregiudicato, al quale è stata contestata la violazione amministrativa.