SAN SEVERO – San Severo Democratica esprime soddisfazione per la candidatura dei comuni di San Severo e Torremaggiore al finanziamento per “IL MOSAICO DI SAN SEVERO: QUALITA’ DELL’ABITARE TRA CITTA’ E CAMPAGNA”

San Severo Democratica esprime soddisfazione per la candidatura dei comuni di San Severo e Torremaggiore al finanziamento per la proposta "IL MOSAICO DI SAN SEVERO: QUALITA' DELL'ABITARE TRA CITTA' E CAMPAGNA".

Gli interventi riguardano il Rione Luisa Fantasia e il Quartiere Parco Verde per il Comune di San Severo, l’Area del Mercato e Viale Leccisotti per il Comune di Torremaggiore; in particolare, per San Severo è prevista la realizzazione di un “Contenitore sociale e di servizi” di 2.500 mq nel quartiere Parco Verde, la realizzazione di un tratto del “Viale Campagna” (previsto con l’adeguamento del PUG al PPTR) tra il quartiere Parco Verde e via Torremaggiore, e la realizzazione dell’intervento denominato “Porta Occidentale”, che prevede la continuazione della pista ciclabile di progetto su via Torremaggiore fino alla rotatoria di intersezione con Corso Leone Mucci, con la piantumazione di alberature su entrambi i lati, la realizzazione di un chiosco-biblioteca su Via Torremaggiore e di un “Giardino dell’Alzheimer” nella limitrofa area verde.