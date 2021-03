SAN SEVERO – SANIFICAZIONE, CHIUSE LE SEDI DEL COMUNE DI SAN SEVERO DI PIAZZA MUNICIPIO, VIA MARTIRI DI CEFALONIA E VIA ZANNOTTI IL 25 E 26 MARZO

SANIFICAZIONE, CHIUSE LE SEDI DEL COMUNE DI SAN SEVERO DI PIAZZA MUNICIPIO, VIA MARTIRI DI CEFALONIA E VIA ZANNOTTI IL 25 E 26 MARZO.

Si comunica alla cittadinanza che presso alcune sedi del Comune di San Severo si procederà nelle prossime ore alla sanificazione dei locali e degli ambienti.

Le sedi del Comune di San Severo di

– Palazzo Celestini in Piazza Municipio,

– Via Martiri di Cefalonia, Comune Nuovo,

– Via Zannotti – Ufficio Opere Pubbliche,

resteranno chiuse nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 marzo.

San Severo, 24 marzo 2021

L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo