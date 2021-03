MARGHERITA DI SAVOIA – AGGIORNAMENTO COVID, 33 POSITIVI E 321 NEGATIVIZZATI IL SINDACO LODISPOTO: «SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ IN VISTA DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ PASQUALI»

AGGIORNAMENTO COVID, 33 POSITIVI E 321 NEGATIVIZZATI

IL SINDACO LODISPOTO: «SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ IN VISTA DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ PASQUALI»

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, diffonde i dati del nuovo aggiornamento sui contagi da Covid-19 nel territorio di Margherita di Savoia e, alla luce delle cifre, invita la cittadinanza ad atteggiamenti prudenti e responsabili.

«Si ravvisa una recrudescenza del virus ed un aumento nei contagi: il numero degli attualmente positivi è di 33, di cui 3 risultano ricoverati in ospedale e 30 sono stati posti in isolamento domiciliare fiduciario mentre sono 321 i soggetti negativizzati. Le varianti del virus purtroppo non risparmiano neppure i giovani ed i minori e quindi davvero ora più che mai è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni che giungono dalle autorità, che siano a livello governativo, regionale o locale. Non mi stancherò mai di ripetere che questo è il momento in cui la cittadinanza deve dimostrarsi unita e responsabile, osservando le norme sull’uso dei dispositivi individuali di protezione come mascherina e gel disinfettante ma soprattutto evitando pericolosi assembramenti che sono la prima causa di diffusione del contagio: una raccomandazione che diventa ancora più importante adesso, con l’approssimarsi delle festività pasquali. So che rinunciare alle nostre più sentite tradizioni può essere doloroso ma certamente lo è molto di più essere in pena per una persona cara. Pensateci bene e ricordate che la violazione delle misure anti Covid può essere sanzionata anche in maniera severa, come recentemente è accaduto in città. In conclusione, no alle provocatorie sfide dei soliti “furbetti”, sì agli atteggiamenti responsabili ed orientati alla prudenza!».