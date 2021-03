PUGLIA – Saremo in zona rossa fino al 12 aprile. Emiliano chiuderà le attività commerciali alle 18

Il governatore Michele Emiliano, in vista delle festività di Pasqua, vuole rafforzare le misure restrittive per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Secondo quanto anticipato da Repubblica, il governatore starebbe per firmare un’ordinanza che prevederebbe la chiusura anticipata di tutte le attività commerciali alle 18 tranne per i generi alimentari, la chiusura di tutte le attività commerciali per la domenica delle Palme e nei weekend di Pasqua e Pasquetta (sabato, domenica e lunedì), raccomandazioni su asporto, contingentamento nei supermercati. Qualche giorno fa Emiliano aveva smentito l’ipotesi di una “zona rossa rafforzata”, dopo i messaggi divenuti virali su Whatsapp.