SAN SEVERO – I DONI E LE BENEFICHE AZIONI DELL’AVO PER LA SANTA PASQUA 

I DONI E LE BENEFICHE AZIONI DELL’AVO PER LA SANTA PASQUA

Con la Santa Pasqua ormai alle porte c’è da sottolineare una bella iniziativa di solidarietà organizzata da parte di una benemerita e storica associazione cittadina.

Questa mattina, infatti, il Presidente dell’AVO SAN SEVERO, Francesco Leccese, ha consegnato, a nome di tutti i volontari ospedalieri, al Direttore Sanitario del P. O. Teresa Masselli Mascia di San Severo, dott. ssa Antonietta Costantino, oltre 300 Palme benedette dal Cappellano padre Antonio, da distribuire in tutti i Reparti ai ricoverati e al Personale.

Inoltre, sono stati donati simpatici peluche per i piccoli degenti ricoverati in Pediatra che serviranno per allietare qualche momento. L’Avo ha anche donato alimenti per la Parrocchia delle Grazie e le Palme sono state realizzate dal Ministro dell’Ordine secolare dei Terziari francescani. Si annuncia per la prossima settimana santa e per la Pasqua che verranno offerti altri doni.