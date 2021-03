LA PROVINCIA DI FOGGIA OTTIENE QUINDICI MILIONI PER PONTI E VIADOTTI

Grande soddisfazione del Presidente Nicola Gatta per le risorse economiche destinate alla Provincia di Foggia per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. A seguito della riunione della Conferenza Stato Città, è stato dato il via libera al decreto del Ministro delle Infrastrutture che assegna 1 miliardo 150 milioni di euro in tre anni, di cui 350 nel 2021; 450 nel 2022 e 350 nel 2023 a Province e Città metropolitane, per la ricostruzione e le verifiche di ponti e viadotti.