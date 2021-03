MARCHE – UN 32ENNE DI SAN SEVERO È NEI GUAI. FERMATO CON L’AUTO PIENA DI RAME RUBATO. ERA A FALCONARA PER LAVORO COME OPERAIO

Girava in auto in piena notte con un carico di 30 chilogrammi di rame. Dove lo aveva preso e a chi era destinato non è stato in grado di spiegarlo ai carabinieri che lo hanno denunciato per ricettazione. Il controllo risale a martedì e a passare i guai è stato un 32enne residente a Falconara ma originario di San Severo, in Puglia. L’uomo è nelle Marche per motivi di lavoro, fa l’operaio per una ditta ma la sua posizione è tutt’ora al vaglio dei militari che lo ritengono coinvolto in un giro di furto di rame.

Erano le 3 quando una pattuglia dei carabinieri di Collemarino ha notato l’auto che percorreva la via Flaminia. Un orario insolito visto il lockdown e il coprifuoco notturno ancora in vigore che inasprisce maggiormente le uscite dopo le 22.

Alla vista dei militari il conducente ha provato a rallentare, forse nella speranza che sopraggiungesse un’altra vettura e lo superasse ma gli è andata male. La pattuglia lo ha fermato per un controllo ed è risultato subito in difetto per la normativa anti Covid. L’uomo, un operaio, tornava dal suo turno di lavoro che però era finito da un pezzo e quindi a quell’ora doveva già trovarsi a casa. Ma nella sua abitazione non era ancora rientrato. Perché? Il sospetto è stato subito chiarito. I carabinieri, dopo averlo multato di 400 euro, hanno perquisito la sua automobile, una Citroen C3, dove nel portabagagli hanno trovato cinque bobine di cavi di rame per un totale di 30 chili. Nell’auto c’era anche una sega elettrica che potrebbe essere servita per tagliare le bobine. Il 32enne pugliese non ha saputo dire dove aveva preso quel materiale e soprattutto a cosa gli serviva. Non lo aveva acquistato e non lo aveva nemmeno preso dal posto di lavoro. Così l’ipotesi che era stato rubato, molto probabilmente per rivenderlo e guadagnarci dei soldi, e che ha fatto scattare la denuncia per ricettazione non avendo le prove di un furto vero e proprio.

A giocare a suo sfavore anche alcuni precedenti specifici che lo hanno visto finire nei guai proprio per furti di rame ma nella sua regione. I cavi erano particolari, non di uso comune ma più propriamente di ditte specializzate. Il materiale è stato tutto sequestrato, anche la sega.

Adesso verrà analizzato per capire da quale cantiere o ditta provenga. E’ probabile che le bobine, rivendute sul mercato fino a dieci euro al chilo, sia stano prelevate proprio poco prima che la pattuglia fermasse l’operaio, e quindi in zona.

ma. ver.

Fonte il resto del carlino