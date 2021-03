MARGHERITA DI SAVOIA – FINANZIAMENTO DI OLTRE 655MILA EURO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA AL PORTO. IL SINDACO LODISPOTO: «ALTRO IMPEGNO MANTENUTO»

FINANZIAMENTO DI OLTRE 655MILA EURO PER I LAVORI

DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA AL PORTO

IL SINDACO LODISPOTO: «ALTRO IMPEGNO MANTENUTO»

Ancora un obiettivo centrato, un’altra promessa mantenuta ed un nuovo finanziamento ottenuto dall’amministrazione Lodispoto: questa volta si tratta di una somma pari a 655.583,10 euro, interamente in conto capitale, riveniente dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca. Con determina n. 69 del 25 marzo 2021 il progetto presentato dal Comune di Margherita di Savoia per il completamento della banchina per l’attracco dei pescherecci è stato infatti ammesso a finanziamento, con grande soddisfazione da parte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Cultura, scuole, strade e infrastrutture, mitigazione del rischio idrogeologico, raccolta dei rifiuti, agricoltura, ambiente, risanamento finanziario, assunzioni e via dicendo: ora a questi settori, cui abbiamo dato risalto ottenendo consistenti finanziamenti, va aggiunto anche il comparto della pesca che negli ultimi anni non ha mai ricevuto il giusto interessamento da parte delle amministrazioni comunali. Attraverso la nostra partecipazione al bando per l’accesso dei fondi FEAMP abbiamo infatti ottenuto un finanziamento di oltre 655mila euro per il completamento della banchina del porto con cui consentire un più agevole attracco ai pescherecci e realizzare anche un magazzino per lo stoccaggio del prodotto pescato. Per anni i pescatori di Margherita di Savoia si erano lamentati per le insidiose condizioni del porto ma a breve, dopo l’invio dello schema di convenzione da sottoscrivere, potremo attivare tutti gli adempimenti necessari per portare a termine questa importante opera nel più breve tempo possibile. Sono fiero di poter affermare che sinora la nostra amministrazione comunale non ha perso un finanziamento: tutte le domande che abbiamo presentato sono state accolte, neppure una è stata respinta. Credo che questa sia la migliore risposta che si possa dare a chi si diverte a spargere menzogne e chiacchiere inconcludenti: da parte nostra stiamo continuando, nonostante le difficili contingenze, a produrre frutti copiosi mentre altri, espressione di partiti inesistenti a Margherita di Savoia, si dilettano con vacui proclami populisti privi di significato».