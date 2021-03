PROVINCIA DI FOGGIA – L’EUROPARLAMENTARE MARIO FURORE INCONTRA CONFINDUSTRIA FOGGIA E IL PRESIDENTE DIMAURO

L’EUROPARLAMENTARE MARIO FURORE INCONTRA CONFINDUSTRIA FOGGIA

Dopo l’incontro con la delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle è toccato a Mario Furore, europarlamentare foggiano, aprire una riflessione mirata sulle opportunità di crescita con i vertici di Confindustria.

“Sono stato felice di aver approfondito con la nuova classe dirigente di Confindustria, in un clima di grande accoglienza, questioni vitali per lo sviluppo del Territorio – ha detto Furore al termine dell’incontro – che devono essere rimeditate anche attraverso un intelligente utilizzo delle misure europee di sostegno che bisogna saper cogliere”.

“Quello che chiedo agli industriali e, più in generale, alle imprese di Confindustria – che ringrazio per l’attenzione – è di puntare molto sul tema della formazione, attraverso una serie di iniziative incentrate sulla programmazione comunitaria che è in grado di determinare fonti di finanziamento dirette”, ha aggiunto l’europarlamentare.

“Abbiamo colto utili suggerimenti dalla relazione dell’on. Furore che ci confermano come sia ormai indispensabile strutturare una rete funzionale di progettazione per acquisire le risorse comunitarie, ha detto il presidente di Confindustria Dimauro.

Hanno partecipato all’incontro i past President di Confindustria Eliseo Zanasi, Nicola Biscotti e Giuseppe Di Carlo, il Presidente della sezione Ance Ivano Chierici, il Coordinatore della Commissione Tematica, Gerardo Biancofiore, il Consigliere di Amministrazione dell’Area di Sviluppo Industriale, Antonio Metauro ed il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia, Rocco Salatto.