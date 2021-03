TORINO – LA TRAGICA SCOMPARSA DI CICCIO BUCCI, ULTRÀ DI SAN SEVERO. ARCHIVIATE LE INDAGINI

(a.c.) – La Procura di Cuneo archivia l’indagine sulla morte dell’ultrà della Juve Raffaello Ciccio Bucci. A quasi tre anni esatti dall’apertura del fascicolo non è stato possibile capire se davvero qualcuno abbia avuto un ruolo nella tragica scomparsa del 39enne residente a Margarita e originario di San Severo (Foggia). Morì il 7 luglio 2016 sotto il cavalcavia di Fossano della Torino-Savona.

L’inchiesta condotta dal procuratore capo Onelio Dodero insieme all’aggiunto Gabriella Viglione e al sostituto Alberto Braghin era stata aperta con l’ipotesi iniziale di istigazione al suicidio, modificata in seguito in omicidio. Bucci era stato uno degli esponenti di punta dei Drughi, il gruppo dominante della curva sud juventina, prima di allontanarsi in seguito ad attriti e divenire poi un dipendente della Juventus, responsabile dei rapporti con i tifosi.

Proprio in questa veste, oltre che come collaboratore dei servizi segreti, Bucci si era reinventato proponendosi come tramite fra la società e il tifo organizzato. In seguito l’inchiesta “Alto Piemonte” aveva portato i pm di Torino a indagare sulle presunte connivenze tra la ‘ndrangheta e i leader della curva. Nella ricostruzione delle ore precedenti alla sua morte, è stato chiarito che il dipendente della società bianconera aveva raggiunto Torino, ma non si sa chi abbia incontrato o se qualcuno possa averlo spaventato al punto da indurlo a togliersi la vita.

L’ex moglie di Bucci non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. La convinzione della famiglia, assistita dall’avvocato Paolo Verra, è che Bucci sapesse molte cose, e, per questo, sarebbe stato messo a tacere: questa è stata anche l’ipotesi sulla quale ha indagato a partire dal settembre 2019 la Procura di Cuneo, senza tuttavia giungere ad esiti definitivi. Fino alla decisione odierna di prendere atto, almeno per ora, che il mistero di quella morte è ancora senza soluzione.

Fonte l’unione monregalese