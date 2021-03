SAN SEVERO – MALGRADO IL COVID-19 E LE TANTE DIFFICOLTÀ APRE IN VIALE MATTEOTTI LA PIZZERIA PizzaRè 

Una bella ed attesa novità nel panorama commerciale di San Severo. Malgrado il difficilissimo momento che stiamo tutti vivendo, per il perdurare della pandemia COVID-19, con grande, anzi grandissimo coraggio, è il caso di dire, un giovane sanseverese ha aperto da qualche giorno una nuova attività. Una bella ed attesa novità nel panorama commerciale di San Severo. Malgrado il difficilissimo momento che stiamo tutti vivendo, per il perdurare della pandemia COVID-19, con grande, anzi grandissimo coraggio, è il caso di dire, un giovane sanseverese ha aperto da qualche giorno una nuova attività.

Sulla scia del Ristorante Pizzeria DA BIAGIO ha aperto i battenti in città PizzaRè. L’amore e la passione della famiglia Fanelli per soddisfare il palato dei propri concittadini, dunque, non si ferma.

Renato Fanelli da sempre è il pizzaiolo del ristorante di proprietà della sua famiglia “da Biagio” ed ora apre una nuova realtà su Viale Matteotti, 56. Qui, ne siamo certi, potrà esprimere al meglio la sua enorme creatività che ha sempre deliziato ogni palato.

Al momento, causa pandemia, è possibile asporto fino alle 22:00 e consegne a domicilio anche oltre le 22:00.

Aperti a pranzo e a cena. La pizzeria è dotata naturalmente di forno a legna. Il numero di telefono per le ordinazioni èd altre informazioni è 0882.218958.

Sui canali social è possibile accedere al menu e tutte le altre informazioni. Instagram: pizzare_

facebook: PizzaRè.