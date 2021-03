CAPITANATA – GLI AUGURI DELL’A.N.S.Me.S FOGGIA E DEL PRESIDENTE MICHELE PRINCIGALLO AL NEO DELEGATO PROVINCIALE DEL C.O.N.I. FOGGIA RENATO MARTINO

L’A.N.S.Me.S. Foggia (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo), con il presidente Michele Princigallo e tutti i soci, esprime i più cordiali rallegramenti al neo delegato provinciale di Foggia del C.O.N.I. Renato Martino, nominato nelle ultime ore dal presidente regionale Angelo Gilberto.

Una nomina che premia l’impegno e la passione da sempre profusi nel mondo dello sport da Martino, ed in particolare nella scherma, disciplina di cui è autorevole ed apprezzato dirigente. Siamo convinti che con il nuovo delegato provinciale del Coni la nostra benemerita associazione potrà avere un percorso condiviso ed un proficuo dialogo nel solco dell’amore da tutti noi sempre manifestato per lo sport, così come è accaduto in passato e sino ad oggi. Gli auguri di buon lavoro all’amico Renato Martino sono doverosi, specie in una fase così delicata come quella attuale, con il movimento sportivo di base fortemente condizionato nella propria attività dalla pandemia COVID-19. Rivolgiamo anche i sensi di più alto ringraziamento e stima al delegato uscente, Mimmo di Molfetta, il quale ha lavorato tanto e bene per la nostra provincia. Grazie di cuore caro Mimmo per quanto hai fatto e siamo certi che saprai garantire il meglio anche nel tuo nuovo ruolo di consigliere nazionale della FIDAL.

Al neo delegato provinciale di Foggia del C.O.N.I Renato Martino gli auguri miei personali e di tutta L’A.N.S.Me.S FOGGIA.

A.N.S.Me.S. Foggia, il Presidente Provinciale Michele Princigallo