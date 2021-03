PROVINCIA DI FOGGIA – UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO SPAVENTA LA CAPITANATA!

forte scossa di terremoto oggi pomeriggio intorno alle 14.45 avvertita in tutta la provincia di Foggia. È stata molto forte, per fortuna di breve durata. Epicentro al largo delle Isole Tremiti. Lampadari e oggetti si sono mossi, particolare paura per chi abita nei piani alti dei condomini. Per fortuna non si segnalano danni.

Ecco i dati

2021-03-27 13:47:56Magnitudo5.4Latitudine42,47 ° NLongitudine16,03 ° EProfondità11 kmPiani nodali

Sciopero Tuffo Rastrello 127 ° 41 ° 92 ° 304 ° 48 ° 88 °

Ulteriori aggiornamenti più tardi.