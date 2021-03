SAN NICANDRO GARGANICO – VIOLA PRESCRIZIONI, I CARABINIERI PORTANO IN CARCERE UN UOMO DEL POSTO AI DOMICILIARI PER TENTATO OMICIDIO E DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI

Giovedì, i militari della Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico, su disposizione del Tribunale di Foggia, hanno proceduto all’accompagnamento alla Casa Circondariale di Foggia di un uomo di San Nicandro, già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, in quanto aveva violato le prescrizioni inerenti la misura cautelare in atto, violazioni prontamente segnalate alla competente A.G. dai Carabinieri della locale Stazione.