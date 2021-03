BASKET SERIE A2 – La Cestistica San Severo richiama Lino Lardo per centrare la salvezza

San Severo è pronta a richiamare Lino Lardo alla guida tecnica dell’Allianz Pazienza dopo la sconfitta nello spareggio salvezza contro la Stella Azzurra Roma che ha fatto scivolare all’ultimo posto del girone Rosso il club dauno. La dirigenza avrebbe deciso di affidare nuovamente la panchina al tecnico di Loano, esonerato tre settimane fa dopo la sconfitta esterna di Pistoia, alla luce delle 5 sconfitte consecutive del mese di marzo. San Severo avrà ancora 3 recuperi da effettuare ad aprile per evitare l’ultimo posto che la condurrebbe nel gironcino a tre con la tredicesima e la quattordicesima del girone Verde per determinare una retrocessione diretta in serie B.

