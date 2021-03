CALCIO ECCELLENZA – MERCATO-SAN SEVERO: CHE COLPO. UN BOMBER DA 30 GOL PER MISTER CRISCUOLO!

Continua a rafforzarsi il San Severo in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza pugliese. Dopo l’annuncio del Tornante De Nicola, nelle prossime ore la società potrebbe annunciare anche l’acquisto dell’attaccante MICHELE CONSOLAZIO, uno che in Eccellenza fa la differenza a suon di reti. Intanto continuano le trattative per portare in giallogranata il regista ANDREA FLORIO. Ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare un poker di nuovi calciatori per mister Vincenzo Criscuolo.

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)