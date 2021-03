Nelle scorse ore Antonio Tutolo, ex primo cittadino di Lucera, oggi consigliere regionale, ha divulgato i numeri della pandemia nel centro federiciano. “Attualmente i positivi sono 426 – scrive -. Deceduti da marzo 64, guariti da marzo 1522. Continuano a salire i contagi – avverte Tutolo – e non posso non raccomandare prudenza”.