SAN SEVERO – A PASQUA PICCOLA ANTOLOGIA DAUNA VOL.2. E’ GRATUITA, SCARICALA CON UN CLICK. ARTISTI, AUTORI E ASSOCIAZIONI MOSAICO D’ARTE, CULTURA E SOCIETA’

Piccola Antologia Dauna giunge al suo secondo volume, ed ospita le associazioni che, coi diversi settori di appartenenza, affiancano artisti, autori ed altre figure di valenza culturale. Attori spesso in intesa nelle tante manifestazioni che arricchiscono la nostra terra, artisti, autori e associazioni si incontrano tra le pagine di questa antologia, a sottolinearne il legame ed il valore.

Una raccolta di profili, opere ed iniziative, Piccola Antologia Dauna Vol. 2 è curata dal cantautore e art blogger Nazario Tartaglione, nell’intento di rispondere – con una raccolta dedicata alla valorizzazione e al fare memoria – alle conseguenze della pandemia di Covid ’19 che ha duramente compromesso tra le altre le attività degli ambiti artistici e culturali.

Un quadro rappresentativo e mai esclusivo quindi, della vita artistica, culturale e associativa del territorio, grazie ad alcuni suoi protagonisti.

Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, che hanno intessuto questa raccolta contribuendo a disegnare una geografia umana, culturale e sociale della propria terra, in un periodo così greve.

Una testimonianza civica, che spinge lo sguardo oltre, per tracciare trame di speranza e progettualità che da sempre caratterizzano il mondo artistico, degli autori e delle associazioni.

Una terra, la Daunia, che tra le difficoltà può continuare a contare su un tessuto fatto di individui e collettivi, carico di idee, iniziative, creatività e voglia di condivisione.

Ricordando gli ambiti qui proposti, quali: letteratura e narrativa, poesia, libri, didattica e terapia, recitazione, comicità e cabaret, pittura, fotografia, cantautorato, hip hop, musicisti e cantanti, musica classica, danza, paesaggio e cultura, e associazioni nei diversi settori, si può subito cogliere la ricchezza di potenzialità, risorse e passioni che continuano con tenacia a nutrire la nostra provincia.

Con l’augurio di ritrovarci presto insieme per un nuovo e ancor più entusiasmante inizio, si aggiungono i ringraziamenti alle biblioteche del territorio, scrigni di sapere e storia, e sempre più luoghi di incontro, dibattito e confronto con opere e autori – anche in forma comunicativa digitale.

A loro la Piccola Antologia Dauna con i suoi due volumi è particolarmente indirizzata, per la custodia, la consultazione e la memoria.

A chiudere l’antologia il MANIFESTO DELL’ARTISTA LOCALE, già proposto nel primo volume: insieme di riflessioni e considerazioni su una figura preziosa per ogni terra.

Piccola Antologia Dauna vol. 2 è gratuita, e pensata per la libera divulgazione e la valorizzazione degli artisti, degli autori, delle associazioni, dei partecipanti tutti e delle relative discipline ed attività.

E’ possibile scaricarla al seguente link

Per informazioni e per richiedere o scaricare gratuitamente l’antologia in digitale, è possibile anche visitare la pagina Facebook PICCOLA ANTOLOGIA DAUNA