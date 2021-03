SAN SEVERO – PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IL COMUNE E’ IN ATTESA DI CONOSCERE DA UBIBANCA IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI

PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IL COMUNE DI SAN SEVERO E’ IN ATTESA DI CONOSCERE DA UBIBANCA IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI.

All’inizio della scorsa settimana, con una lettera a firma dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino e del Segretario Generale Dirigente ad interim Area II Vito Tenore, il Comune di San Severo, non avendo avuto notizie al riguardo, ha richiesto formalmente ad UBIBANCA di predisporre un calendario per la riscossione del sostegno economico relativo alla erogazione dei contributi per la fornitura dei Libri di Testo a.s. 2020/2021.

“Trattandosi di contributi economici di vitale importanza – scrivono l’Assessore Iacovino e il Dirigente Tenore – per numerose famiglie in evidenti difficoltà socio-economiche, a causa del perdurare della grave crisi congiunturale ed epidemiologica in atto, si è richiesto formalmente di comunicare la programmazione dei pagamenti da rendere noto all’utenza, nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione da COVID/19. Ci auguriamo di avere quanto prima il calendario dei pagamenti per le famiglie ancora in attesa del contributo anche perché quest’anno, a differenza degli anni precedenti, abbiamo avuto la possibilità di inserire nel sistema anche la modalità di erogazione attraverso bonifico bancario, e tale modalità ha fatto sì che molte famiglie che hanno fornito il codice iban hanno ricevuto già da diversi giorni l’accredito del pagamento”.

San Severo, 29 marzo 2021

