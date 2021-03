BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO, CEDUTO MARCO CONTENTO, VA AL RIETI!

Il Real Sebastiani Rieti chiuderà col botto il mercato di riparazione con l’arrivo di Marco Contento. Il 30enne esterno friulano con lunga militanza in serie A lascerà San Severo, dove stava viaggiando a 12,1 punti e 2,1 assist di media, per accasarsi in serie B alla corte di coach Alex Righetti. L’atleta di classe 1991 dovrebbe giungere già stasera in terra sabina completando lo slot dei rinforzi senior del club laziale

Fonte superbasket