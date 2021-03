BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO, COLPO DI SCENA… FORSE SARÀ LUCA BECHI IL NUOVO ALLENATORE!

San Severo torna sul mercato degli allenatori e punta su Luca Bechi per il rush finale in chiave salvezza. Scartata l’ipotesi del ritorno di Lino Lardo, la dirigenza pugliese ha sondato le disponibilità dei tecnici senza contratto e sembra diretta sul coach livornese ex Biella e Virtus Bologna. Bechi tornerà nella mischia in A2, dove aveva concluso la stagione 2018/19 a Cento, dopo l’esperienza in Ungheria allo Zalakeramia ZTE dove ha lavorato per un paio di mesi della stagione in corso (subentrato a gennaio ed esonerato ai primi di marzo). La scelta della società sarebbe caduta sul tecnico campione della serie A2 2014/15 con Torino nel ballottaggio con Ugo Ducarello.

Fonte superbasket