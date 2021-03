SAN SEVERO – IL PD, UN AIUTO PER SOCCORSA

UN AIUTO PER SOCCORSA

Il Partito Democratico di San Severo si unisce allo slancio di solidarietà che ha visto mobilitarsi una moltitudine di persone per aiutare Soccorsa Fatone, una di noi, una giovane madre, una concittadina, una componente del coordinamento del PD-San Severo, colpita da SLA (Sindrome Laterale Amiotrofica).

È infatti stata lanciata dalla figlia, Barbara Camillo, una campagna di sottoscrizione per poter pagare cure sperimentali costosissime in una struttura specializzata di Roma, che potrebbero rallentare, se non arrestare (certo, non guarire), la aggressività della malattia, che ha visto, nel giro di pochi mesi, Soccorsa finire su una sedia a rotelle. Oggi, la nostra amica cara ha persino perso quasi del tutto l’uso della parola e le riesce difficile deglutire.

Il PD di San Severo, quindi, fa appello, al di là degli steccati ideologici, affinché questa iniziativa venga accolta da tutti.

Anche un piccolo versamento, in base alle proprie capacità economiche, può essere d’aiuto.

Dove donare? A questo IBAN : IT44C0200878631000420334721 intestando a BARBARA CAMILLO oppure attraverso il versamento online su

https://www.paypal.com/pools/c/8y6OpvDVVg

Grazie e passate parola, anche questo sarà di aiuto.

Forza, Soccorsa!

Il Segretario cittadino

Antonio Giuseppe Bubba