SAN SEVERO – INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA. IL VICE SINDACO MARGIOTTA DISPONE MERCOLEDÌ 31 MARZO LA CHIUSURA DELL’EDIFICIO SAN BENEDETTO, PLESSI PAZIENZA E COLLODI

Con Ordinanza contingibile ed urgente, firmata dal Vice Sindaco Salvatore Margiotta, è stata disposta la chiusura dell’Edificio scolastico “San Benedetto” – Plessi “A. Pazienza” e “C. Collodi” per interruzione erogazione di energia elettrica dalle ore 10:00 alle ore 16:00 nella giornata di mercoledì 31.3.2021.

IL VICESINDACO

Vista la nota prot.n.2709/A35 del 29.3.2021 con la quale il Dirigente del Circolo Didattico San Benedetto comunica che Enel spa con avviso affisso in data 27.3.2021 presso l’Edificio scolastico “A. Pazienza” e “Carlo Collodi” ha preannunciato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella giornata di mercoledì 31 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, includente le vie corrispondenti agli edifici scolastici predetti;

Preso atto che il Dirigente del Circolo Didattico ha evidenziato che “detta interruzione crea l’impossibilità di utilizzo degli apparecchi telefonici con difficoltà di sopperire ad eventuali comunicazioni di emergenza; crea enormi disagi sotto il profilo igieni-sanitario a causa dell’interruzione dell’autoclave e quindi dell’erogazione di acqua con compromissione della garanzia dell’igiene; inibisce la possibilità di utilizzo delle apparecchiature informatiche strumenti indispensabili per il normale svolgimento del lavoro di Didattica Digitale Integrata”;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura dell’Edificio scolastico sede dei Plessi scolastici di cui sopra per l’intera giornata di mercoledì 31 marzo p.v. in quanto la mancata erogazione dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture e la tutela della salute degli utenti in considerazione delle ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe sul funzionamento degli impianti idrico e termosanitario nonché delle apparecchiature informatiche;

Considerata la necessità ed urgenza di provvedere;

Visto l’art. 50, co.5 e 53 co. 2 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa, la chiusura dell’Edificio scolastico e dei relativi Plessi “Andrea Pazienza” e “Carlo Collodi” appartenenti l Circolo Didattico “San Benedetto” per l’intera giornata di mercoledì 31 marzo 2021.

San Severo, 30 marzo 2021

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo