SAN SEVERO – PALAZZINA LIBERTY DI PIAZZA TONDI, LA GIUNTA DELIBERA L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

PALAZZINA LIBERTY DI PIAZZA TONDI, LA GIUNTA DELIBERA L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA.



La riconsegna è giunta al termine dell’iter burocratico legato ad un finanziamento ottenuto dal Gal in liquidazione per interventi migliorativi eseguiti nella palazzina liberty di Piazza Tondi.

L’Amministrazione Comunale ha, dunque, adottato una delibera di Giunta Comunale n. 37 del 16.3.2021, su proposta e relazione Sindaco Francesco Miglio, di concerto con l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino e l’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba, con cui ha dato indirizzo al Dirigente della II Area – Servizi Culturali e Turismo di attivare la gestione delle attività del Centro di informazione ed accoglienza turistica/Info Point da allestire presso la Piazzetta Coperta – Palazzina Liberty di Piazza Tondi, con particolare riferimento ai seguenti servizi: vetrina espositiva dei prodotti tipici locali; sportello turistico; area degustazione e show cooking; spazio multifunzionale per iniziative ed eventi di natura promozionale e culturale; nonché per la realizzazione della relativa cartellonistica turistica; al Dirigente della IV Area – Lavori Pubblici di attuare tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi legati alla riapertura della Piazzetta Coperta Palazzina Liberty e del Centro di informazione ed accoglienza turistica/Info Point ad essa connesso, quali: attivazione utenze presso la palazzina Piazzetta Coperta – Palazzina Liberty; manutenzione interna dell’immobile, comprensiva di tinteggiatura e pulizia generale e relativa fornitura del materiale necessario per i menzionati lavori; verifica corretto funzionamento degli impianti; ed al Dirigente I Area – Servizio Finanziario di prevedere nel bilancio di prossima approvazione un capitolo di pertinenza dell’Area II Servizi Culturali e Turismo nel predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023 destinato alla gestione Piazzetta Coperta – Palazzina Liberty.

San Severo, 30 marzo 2021

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo

