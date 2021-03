BASKET SERIE A2 – Per il rush finale l’Allianz Pazienza si affida a Luca Bechi

Luca Bechi è il nuovo capo allenatore dell’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo. La società, visto il momento molto delicato, ha deciso di dare l’ulteriore sterzata all’ambiente a dimostrazione di quanto tenga alla permanenza in Serie A. Livornese, classe 1970, Bechi ha guidato da capo allenatore Biella – conquistando due volte i playoff in Serie A (quarti di finale nel 2007 e semifinale nel 2009) e disputando una semifinale di Coppa Italia nel 2008 – poi altre squadre italiane come Brindisi, Virtus Bologna, Torino (PMS prima e Auxilium poi), Virtus Roma, Cento passando per l’Ucraina con il Mariupol fino ad arrivare all’esperienza più recente in Ungheria con la ZTE KK Zalakerámia. Al di là del curriculum che parla chiaro, il nuovo head coach ha accettato l’incarico con grande responsabilità conscio che, attraverso il lavoro e l’entusiasmo, si può continuare a perseguire quel barlume di speranza chiamata salvezza.



Il Vice Presidente Nicola Biscotti commenta così la firma sul contratto del nuovo coach: “Ancora una volta, semmai dovesse esserci bisogno, abbiamo confermato la nostra voglia di centrare la salvezza. Serviva dare una scossa alla squadra e crediamo che con la professionalità e l’entusiasmo di Luca, si possa affrontare il rush finale con più consapevolezza, forse, mancata nelle ultime partite. Fin quando la matematica non lo sancirà noi continueremo a credere nel nostro sogno”.



L’arrivo di Bechi comporta, conseguentemente, il ritorno di Nicolas Panizza come primo vice assistente. A lui e al suo vice Giacomo Piersante vanno i ringraziamenti della Società per aver assunto un incarico non semplice, dimostrato responsabilità, senso di appartenenza e non essersi mai nascosti nei momenti più complessi.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo