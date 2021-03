CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO SCATENATO SUL MERCATO… CHE COLPI PER I GIALLOGRANATA!!!

Continua a muoversi al calciomercato il San Severo di mister Vincenzo Criscuolo. La società giallogranata ha messo a segno ben quattro colpi tra gli svincolati. Arrivano a disposizione di Crisucolo e del suo vice Antonio Verrone, Adrea Lobosco fluidicicante con esperienza in C e D tra cui Sambenedettese, Viareggio e Andria. Vestirà per la prima volta in carriera la maglia del San Severo l’attaccante Michele Consolazio (sanseverese doc). per lui tanta Serie D ed Eccellenza. Ritorna il fantasista Andrea Florio (almeno 7 stagione in Serie D) con Francesco De Nicola che si aggiungono all’altro sanseverese De Vivo. Colpo anche tra gli Under con il giovane promettente Gaetano Grosso (2003).

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno