Recovery, Franco “Grande occasione, serve uno sforzo corale”

ROMA (ITALPRESS) – Il piano nazionale di ripresa e resilienza “è un’occasione di sviluppo molto importante per il nostro Paese”, e per questo “serve uno sforzo corale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo in Aula alla Camera.

“La strategia di politica economica deve includere anche i fondi strutturali europei, il fondo di sviluppo e coesione, oltre che naturalmente la legislazione ordinaria”, ha spiegato Franco, che ha aggiunto: “Come giustamente sottolineato nella Relazione la definizione di una governance snella e ben definita a livello centrale e nelle autonomia territoriali è un nodo cruciale”.

