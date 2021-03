SAN SEVERO – IL “CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE” dell’Edrecords Studio GRATUITO per i nati nel 2002

COMUNICATO STAMPA

IL “CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE” dell’Edrecords Studio di San Severo GRATUITO per i nati nel 2002

L’EDRECORDS è stato il primo studio di registrazione italiano accreditato dal MINISTERO DEI BENI e delle ATTIVITA’ CULTURALI per il progetto BONUS CULTURA ed anche per il 2021 Il MIBACT ha confermato la sala d’incisione di Edgardo Caputo tra le strutture italiane partner nel progetto BONUS CULTURA destinato ai neo diciottenni.

Da oggi tutti i nati nel 2002 che vorranno partecipare al CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE tenuto nello studio di registrazione situato nel centro storico di San Severo potranno farlo gratuitamente, spendendo il proprio “buono” .

Per avere informazioni su come ottenere il bonus è necessario visitare il sito del Ministero www.18app.italia.it mentre per i dettagli sul corso di produzione musicale (didattica, tempi, ecc..) è possibile inviare una mail a: info@edrecords.it, contattare direttamente lo studio al 338.8368031 oppure visitare il sito alla pagina www.edrecords.it/training.

Edgardo Caputo: “Sono molto contento di poter annunciare la riconferma di questa importante partnership con il Ministero dei Beni Culturali. Tutti i neo-diciottenni appassionati di produzione musicale potranno avvicinarsi GRATUITAMENTE al mondo della registrazione professionale, frequentando un percorso formativo in uno studio di registrazione dotato di attrezzature tecnologicamente avanzate.

Inoltre è per me un bel traguardo essendo stato il primo studio di registrazione italiano ad essere accreditato dal Ministero per questa ottima iniziativa.

E’ da molti anni che, alla mia consueta attività di arrangiatore e produttore artistico, affianco quella di formatore tenendo dei corsi e dei seminari sia nel mio studio che in altre strutture italiane (scuole di musica, associazioni, ecc.).

In questa occasione, per questo speciale progetto del Ministero, ho sviluppato un piano didattico particolare, rivolto anche a coloro i quali partono da zero e che magari non hanno a disposizione attrezzature particolarmente sofisticate. Oggi chi inizia a produrre da solo le proprie idee musicali non ha in fondo necessità di macchine particolari, se non di un semplice computer.

Ovviamente chi desidera ottenere risultati professionali avrà certamente bisogno di ulteriori conoscenze e competenze (oltre che di attrezzature di altro livello….).”

Il “CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE” Basic One-18 app.

Il corso illustra tutte le progressive fasi della produzione in studio offrendo come unico obiettivo quello del miglior risultato a prescindere dai mezzi utilizzati. Si studieranno le caratteristiche principali delle strumentazioni messe a disposizione dalla moderna tecnologia in modo da saper scegliere le proprie attrezzature e l’utilizzo di esse: il computer, la scheda audio, i software, i microfoni, i preamplificatori, i vari processori dinamici e d’effetto. Tutto questo sarà correlato alle lezioni di acustica, fondamentali per acquisire i principi base di trattamento del suono.

A CHI E’ RIVOLTO

E’ dedicato a musicisti, tecnici ed a tutti coloro che intendano affacciarsi nel mondo della produzione musicale e multimediale, rappresentando un ottimo punto di partenza per chi volesse specializzarsi nel settore del sound engineering e del sound design.

LA DIDATTICA

Il programma porrà l’attenzione sulle apparecchiature, le tecniche per l’acquisizione dell’audio e sulle tecnologie elettroniche ed informatiche per il trattamento digitale. Verranno illustrate le caratteristiche del suono, una panoramica sulle tecniche per la registrazione digitale multitraccia, l’editing e la post-produzione facendo riferimento a strumentazione e software che rappresentano i principali standard di riferimento nel settore.

EDGARDO CAPUTO è un pianista/tastierista/arrangiatore e sound engineer che, oltre all’attività discografica, collabora da anni con le reti MEDIASET e produce jingles e sonorizzazione per CANALE 5, ITALIA 1 e RETE 4. Ha collaborato anche con XFACTOR ed è stato, con l’EDRECORDS, il primo studio di registrazione italiano partner della SIAE.

CHE COS’E’ IL BONUS CULTURA

E’ una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura.

Il programma, destinato a chi è nato nel 2000, permette loro di ottenere 500€ da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

I neo diciottenni hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.