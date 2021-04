FOGGIA – 2 APRILE – GIORNATA MONDIALE SULL’AUTISMO. La Questura impegnata per migliorare la qualità della vita delle famiglie dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico

2 APRILE – GIORNATA MONDIALE SULL’AUTISMO

La Questura di Foggia impegnata per migliorare la qualità della vita delle famiglie dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico

Presentazione nuova App “AutiSmile: Mai Più Soli

Domani 2 aprile ricorre la “giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Come ogni anno, in molte città italiane e del mondo, verranno illuminati di blu i più importanti monumenti a testimonianza della vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie.

La Questura di Foggia è da sempre vicina alle persone più fragili e vulnerabili, con varie iniziative pubbliche di informazione e di sensibilizzazione, in favore di categorie svantaggiate come le persone diversamente abili. Persone e famiglie che, soprattutto in questo periodo di pandemia, stanno soffrendo maggiormente per la condizione di isolamento.

Quest’anno, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, la Questura di Foggia promuove una specifica iniziativa rivolta a ragazzi e bambini affetti da disturbo dello spettro autistico ed alle loro famiglie.

Si tratta della presentazione di una applicazione informatica, elaborata da due psicologi da anni impegnati su questo fronte, di cui uno della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Foggia.

L’applicazione si chiama “AutiSmile” ed è gratuita. Essa è stata pensata e ideata con la finalità che le famiglie e i bambini con autismo non restino mai più sole.

Difatti, le famiglie dei bambini e dei ragazzi con autismo spesso incontrano serie difficoltà nel reperire professionisti che possano prendersi cura dei loro figli. A volte, gesti semplici, come un normale taglio di capelli presso un parrucchiere, può essere molto complicato, come anche trovare un dentista o un otorino che abbiano la pazienza e la competenza per effettuare il loro intervento nei tempi e nei modi adeguati al bambino affetto da questo disturbo.

L’applicazione “AutiSmile”, mettendo in rete famiglie, professionisti, enti ed associazioni operanti nel settore, offre l’opportunità di accedere a numerosi servizi utili per migliorare la qualità della vita dei principali fruitori, cioè le famiglie e i ragazzi.

L’applicazione sarà utile anche per i professionisti, gli operatori, le associazioni, gli enti, i centri di riabilitazione e tutti coloro che si prendono cura e si occupano di soggetti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità, ed è collegata al sito https://www.autismile.it/ .

È possibile trovare tutte le informazioni anche sulle seguenti pagine facebook ed instagram

https://www.facebook.com/autismile.it/ https://www.instagram.com/tma_caputo_ippolito/?r=nametag