SAN GIOVANNI ROTONDO – Rotaract per TMA. Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Rotaract per TMA

Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

“Rotaract 4 TMA” è il nome del service voluto e portato a compimento dal Distretto Rotaract 2120 – Puglia e

Basilicata, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Il Rotaract, nella persona della Rappresentante Rotaract Distrettuale Silvia Bitritto, in sinergia d’intenti con il

centro TMA, ha donato presso lo stesso, giochi e attrezzature ludiche per i bambini delle centinai di famiglie

che si avvalgono delle loro cure.

Il centro TMA di San Giovanni Rotondo, appena inaugurato, primo e ad oggi unico centro presente sul

territorio foggiano, incentra il proprio lavoro con i piccoli pazienti sulla coordinazione grosso e fino motoria

e consente di praticare attività motorie propedeutiche ad altri sport, come ad esempio: basket, pattinaggio e

pallavolo.

All’interno dello stesso vengono praticati interventi individualizzati rivolti a persone con disabilità

intellettiva e relazionale per la gestione e il miglioramento di diverse aree funzionali (area motoria,

cognitiva, affettivo-relazionale, comportamentale e sensoriale).

L’intera equipe è altamente qualificata e formata con il metodo TMA Caputo-Ippolito e supportata da una

supervisione costante da parte di uno psicologo-psicoterapeuta.

La TMA (Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo Ippolito) è una terapia che utilizza l’acqua come

attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione,

relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa.

TMA nasce con l’obiettivo di inserirsi in un progetto riabilitativo globale, che cura in particolar modo gli

aspetti relazionali, emotivi e di integrazione sociale.

Da oggi, a San Giovanni Rotondo, le famiglie e i bambini possono usufruire di questi nuovi servizi.

Qui si colloca l’aiuto concreto realizzato dal Distretto Rotaract 2120 che accolto da un team cordiale e

professionale, andrà a supportare, non solo il centro TMA, ma tutti bambini e le famiglie che usufruiscono di

questo essenziale e importante supporto.