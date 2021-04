SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.



Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Valentina Stocola comunicano che, a firma del Dirigente Area V Settore Sport Fabio Mucilli, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it<http://www.comune.san-severo.fg.it>

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.



IL DIRIGENTE DELL’AREA V – SERVIZIO SPORT

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 114/2021 del 21/01/2021 ad oggetto “Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda per l’iscrizione all’Albo comunale delle società e associazioni sportive” con la quale veniva approvato l’avviso pubblico, il modulo di domanda e veniva stabilito per il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18:00 il termine per la presentazione dell’istanza

COMUNICA CHE

si ritiene opportuno disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo comunale delle società e associazioni sportive, al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Per l’effetto della riapertura suddetta, il termine per la presentazione delle domande e degli allegati,

osservando le modalità di cui al seguente Avviso, viene fissato al 16 APRILE 2021.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Possono presentare istanza di iscrizione, le società e associazioni sportive in possesso dei seguenti

requisiti:

– Avere sede legale ed operare nel territorio Comunale;

– Essere affiliate alle federazioni sportive del Coni;

– Non perseguire scopi di lucro.

L’affiliazione alle Federazioni sportive del Coni non è richiesta per le associazioni no-profit che promuovono attività sportiva non agonistica, purché la pratica sportiva sia comprovata da idonea documentazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’istanza di iscrizione, indirizzata al Comune di San Severo- Area V-Servizio Sport, deve essere redatta compilando l’apposita modulo (All.A) a firma del Presidente o legale rappresentante della Società o Associazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia dello statuto o dell’atto costitutivo;

b) Certificato di affiliazione alle federazioni sportive del Coni;

c) Relazione dettagliata sull’attività svolta durante l’ultima stagione sportiva o per le società/associazioni di nuova costituzione sull’attività che si intende svolgere, con

indicazione dell’eventuale attività dedicata a persone diversamente abili;

d) Elenco degli atleti tesserati vidimato dalla federazione CONI a cui la società è affiliata;

e) Indicazione dell’eventuale presenza tra i tesserati di persone diversamente abili.

La documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; non è necessaria la vidimazione del CONI per le associazioni noprofit che promuovono attività sportiva non agonistica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, aventi ad oggetto la seguente dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle

Società e Associazioni Sportive”, dovranno essere indirizzate e trasmesse al Comune di San

Severo, Area V- Servizio Sport – unitamente alla richiesta entro il 16 APRILE 2021 alle ore 18:00

con le seguenti modalità:

 in via prioritaria, alla seguente PEC del Comune di San Severo:

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it<mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it>. L’invio della PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’associazione o del

presidente/legale rappresentante;

 in via residuale, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Severo –Area V – Servizio Sport c/o Ufficio Protocollo – piazza Municipio, 1–71016 San Severo(FG).

E’ tassativamente vietata la presentazione brevi manu delle istanze presso l’ufficio protocollo per motivi precauzionali dovuti all’emergenza sanitaria in atto. Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro postale accettante, purché pervenute all’Ufficio

protocollo entro tre giorni successivi alla scadenza del termine.

La domanda è reperibile sull’albo pretorio del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it<http://www.comune.san-severo.fg.it>

San Severo, 1 aprile 2021

