SAN SEVERO – Il Comune plaude al successo di due giovani studenti del Liceo Rispoli – Tondi nel contest Cancro

Il Comune plaude al successo di due giovani studenti del Liceo Rispoli – Tondi nel contest Cancro.

Il Comune di San Severo saluta con piacere e soddisfazione, in questa particolare fase, il primo premio conquistato dal Liceo Scientifico Classico Rispoli Tondi all’AIRC per il Contest Cancro 2021.

“Con grandissimo orgoglio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – rendiamo noto quanto appena comunicatoci dalla prof.ssa Alessandra Falcone del Liceo Rispoli Tondi: ”Vi comunico, con gioia, che il nostro video ha vinto il primo premio del Contest Cancro, io ti boccio, indetto dall’AIRC. Gli alunni Giovanni Pistoio e Antonio Giannini hanno ricevuto i complimenti dell’Asociazione e della giuria che ha premiato l’originalità del filmato, ma anche la completezza dei contenuti. I nostri ragazzi riceveranno in premio due microscopi. Speriamo che possano diventare dei bravi medici e contribuire, perché no? , alla scoperta di nuove cure contro il cancro”. San Severo, è tutto questo è una certezza, ha dei giovani studenti veramente in gamba. Complimenti anche alla dirigente Filomena Mezzanotte e al corpo docente, ma naturalmente in particolare ai nostri bravissimi giovani studenti, davvero in gamba “concludono il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino.

https://youtu.be/-GbzJ5TpF1o

San Severo, 1 aprile 2021

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo