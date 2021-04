SAN SEVERO – IL LICEO “PESTALOZZI” SI DISTINGUE ANCORA! Ben due primi premi e due menzioni speciali al contest AIRC “Isola dei fumosi”

IL LICEO “PESTALOZZI” SI DISTINGUE ANCORA!

Ben due primi premi e due menzioni speciali al contest AIRC “Isola dei fumosi”

Grandi soddisfazioni per gli alunni del Liceo “Pestalozzi” indirizzo Linguistico, che hanno partecipato al contest nazionale “L’Isola dei fumosi” indetto da AIRC con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, in particolare attraverso gli stili di vita sani (sana alimentazione, no fumo, attività fisica).

Gli alunni hanno partecipato alle tre categorie proposte: video, testo, immagine, competendo con gli alunni di altre 48 scuole secondarie superiori di tutta Italia.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria di qualità di AIRC che ha premiato gli alunni: Mennella Siria- 3^ LLB (come miglior video) e Santoro Alessandro 3LLB (come miglior testo) per la coerenza con i temi del concorso, originalità ed efficacia comunicativa.

Inoltre, hanno ricevuto i complimenti riportando una menzione speciale anche gli alunni: Mannarini Alessio 5^LLC per il video e Ziruolo Rita 5 LLC per la categoria immagini.

Ad aggiungere orgoglio, la richiesta di pubblicare sul sito ufficiale dell’Associazione nazionale AMANTUM l’immagine realizzata dall’ alunna Aprile Elisabetta 3^LLB per l’efficacia comunicativa sul tema della micobatteriosi non tubercolare.

La Prof.ssa Raffaella De Maria, referente del progetto, comunica, inoltre, quanto scritto dalla segreteria dell’Airc: ” Il premio in palio è un’esperienza nel mondo della ricerca: si tratta di una partecipazione ad un festival scientifico che, a causa della situazione Covid, si terrà nel prossimo autunno 2021. La premiazione dei vincitori avverrà online il 7 maggio all’interno della conferenza scientifica dal titolo: “Partiamo dalla prevenzione: mangiamo sano, no alla sigaretta” dove tratteremo il tema del fumo insieme con la Dott.ssa Elena Munarini, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice AIRC dell’Istituto Nazionale dei Tumori, e il tema della sana alimentazione con il Dott. Edoardo Mocini, medico chirurgo, specialista in scienza dell’alimentazione. Al termine della conferenza verranno proclamati i vincitori del Contest L’Isola dei Fumosi 20-21 e lette le motivazioni della Giuria”.

Complimenti anche alla DS Giuliarosa Trimboli e al corpo docente, ma soprattutto agli alunni che anche in queste occasioni di didattica a distanza hanno evidenziato la loro sensibilità su temi così importanti e si sono meritati questo successo.

Segue il link del Video vincitore

https://youtu.be/qehGbeEV_nY