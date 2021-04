TORREMAGGIORE – COVID-19 – IL SINDACO DI PUMPO CONFERMA LA SITUAZIONE CRITICA. SONO 64 GLI ATTUALI POSITIVI!

AGGIORNAMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS

Aumentano i casi Covid-19 anche a Torremaggiore, sale infatti a 64 il numero dei positivi!

Il sacrificio che i nostri commercianti stanno facendo lo stiamo vanificando con comportamenti imprudenti, come ad aver già dimenticato il brutto periodo che il nostro paese ha attraversato nel periodo autunnale. Sono molto rammaricato perché sembrava davvero che tutti gli sforzi avessero dato frutto, invece pare che abbiamo la memoria corta! Non c’è bisogno di appellarsi ai controlli! Si, è vero, sono necessari, ma mi sembra davvero offensivo verso ognuno dover pensare che senza controlli non riusciamo a gestire noi stessi! Come se non sapessimo seguire semplici regole di comportamento, necessarie per la nostra e altrui salute, senza che qualcuno con il ” manganello” in mano ce lo imponga! Lo so, siamo tutti stanchi è vero, ma dobbiamo continuare a stringere i denti altrimenti non aiuteremo la nostra economia,

i commercianti che sono sfiniti da questa situazione, non riusciremo a ridare la pace ai nostri figli che vogliono e devono poter tornare a scuola serenamente, a vivere liberi di essere bambini.

I casi di positività ricominciano a salire e noi dobbiamo bloccare questo incremento.

Il Sindaco Emilio Di Pumpo