Nella giornata del I° aprile, è stato tratto in arresto F.D. 35enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 1 mesi 6 e giorni 22 di reclusione per una rapina commessa in provincia di L‘Aquila nel mese di Maggio 2018.