CERIGNOLA – EVADE DAI DOMICILIARI, UN 21ENNE DI NUOVO ARRESTATO

Nel pomeriggio del 31 marzo, personale in servizio di volante, ha tratto in arresto P.D. 21enne pregiudicato cerignolano per evasione dagli arresti domiciliari. Lo stesso, invero, veniva sorpreso dagli agenti fuori della sa abitazione; tuttavia, alla vista degli stessi, P.D. rientrava nella sua abitazione, ma veniva raggiunto ed arrestato.

In sede di udienza di convalida, a P.D. veniva ripristinata la misura degli arresti domiciliari.