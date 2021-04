SAN SEVERO – ARCIDONNA ELSA MORANTE, Il filo che ha unito…

Il filo che ha unito……….

Si è concluso il 31 marzo il fitto programma di “Marzo mese delle donne”, eventi realizzati dall’Associazione ARCIDONNA Circolo “Elsa Morante” di San Severo.

Il filo conduttore di tutta la programmazione ha permesso di rendere meno pesante l’isolamento cui siamo costretti tutti, facendo assaporare un preludio di ritorno alla normalità che ci auguriamo vicino.

La Presidente Lucia Schiavone ringrazia le tantissime persone che hanno seguito gli eventi confermando l’impatto positivo che l’Associazione ha sul territorio e anche grazie a tutte le socie che attivamente hanno contribuito alla realizzazione del programma, in particolare alla socia Tina De Luca che con passione e competenza ha collaborato attivamente con la Presidente occupandosi del coordinamento degli avvenimenti.

La presidente, il Consiglio Direttivo e tutte le socie di ARCIDONNA, ringraziano l’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco Miglio e l’assessore Celeste Iacovino per l’interesse e la collaborazione dimostrati per la realizzazione del progetto “Marzo mese delle donne 2021”.

Auguriamo a tutti che la vicina Pasqua di Resurrezione possa essere l’inizio di una vita nuova.

L’addetta rapporti con la stampa

Angela M. D’Onofrio